Paskong Pinoy 2021 poster making contest extended until Nov. 15

THAILAND – Extended hanggang November 15, 2021 ang pagsusumite ng entries para sa poster making contest na inilunsad ng United Filipinos in Thailand o UFT noong October 20, 2021 bilang bahagi ng UFT Paskong Pinoy Celebration 2021 in partnership with iWantTFC and The Filipino Channel. Ito ang kauna-unahang activity ng organisasyon bilang pagdiriwang ng Pasko.

Sa panayam ng TFC News sa past President at Interim Vice President ng UFT na si Ms. Bing Arias, 52 anyos, isang Filipina freelance artist na halos magsasampung taon ng naninirahan sa Thailand, isa lang sa layon ng paligsahan ang pagkilala sa iba’t ibang talento ng mga Pilipino.

Ms. Bing Arias (extreme right), kasama ang ilang Filipino recipients ng financial assistance mula sa United Filipinos in Thailand

“To showcase the talents of our kababayan not just in designing but also in expressing themselves in their work. To raise excitement and fun. And to help the winners financially with the cash prizes. Especially itong panahon na malapit na ang Pasko,” pagbabahagi ni Arias.

Ayon pa kay Arias, nag-improve na ang kasalukuyang COVID-19 situation sa Thailand kung saan na-lift na rin ang istriktong curfews. Bukas na muli ang Kingdom sa mga turista mula 86 na bansa basta’t may karampatang vaccination certificate at iba pang dokumento. At mahigpit pa ring pinaiiral ang pagsusuot ng face masks at social distancing.

“Very relevant kasi ito. Christmas is a symbol of love, peace, hope and new beginnings. No matter how hard hit we all are by this pandemic, walang pwedeng pumigil sa ating mga Pinoy para icelebrate ang Pasko. Sa kahit ano pa mang pamamaraan, we will celebrate Christmas kahit pa sa kalagitnaan ng pandemya,” ani Arias.

Maaaring sumali sa poster making contest ang sinumang Filipino na naninirahan o nagtatrabaho sa Thailand. Ang tema ng poster ay “Christmas Celebration Amidst COVID-19 Pandemic.”

“Dito natin makikita ang iba’t ibang karanasan at kaparaanan na ginagawa ng ating mga kababayan (all over the world) para makasurvive at malampasan ang mga masasamang kaganapan sa kasagsagan ng pandemya. Dito makikita mo rin ang very high-level ng kanilang resiliency na ‘di basta-basta susuko. ‘Laban lang, kaya natin ito’ as they always say. Dito rin makikita ang pag-asa at ang pagbubuo ng bagong mga pangarap,” sabi ni Arias.

Kailangang isumite ang hard copy at digital soft copy ng poster na may A3 size kay Ms. Bing Arias sa address: Unit 4A GM Mansion, Sukhumvit Soi 30, Bangkok 10110 Thailand.

Ang mapipiling winners ay maaaring makatanggap ng sumusunod na cash prizes:

1st P5,000

2nd P3,000

3rd P2,000

Paskong Pinoy 2021 poster making contest sa Thailand, extended hanggang November 15, 2021

Kahit pandemya ay hindi mapipigilan ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Pilipino kahit nasa labas ng bayang sinilangan.

“Napakahalaga nito dahil ang organization ng UFT ay tumatayong second family mo na siyang gagabay, tutulong, aakay at susuporta sa ‘yo dito sa Thailand. We are here to offer our help and do humanitarian and charitable works for our constituents here in Thailand,” pagbabahagi ni Arias.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.