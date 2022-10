Bagyong Queenie, Paeng sabay na lumakas

MAYNILA — Sabay na lumakas ang mga bagyong Paeng at Queenie nitong umaga ng Lunes, ayon sa 11 a.m. bulletins ng state weather bureau na PAGASA para sa dalawang bagyo.

Lumakas bilang Severe Tropical Storm ang Bagyong Paeng sa gitna ng West Philippine Sea.

Bandang alas-10 ng umaga, namataan ito sa layong 375 kilometro kanluran ng Dagupan City, taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour (kph) at pagbugsong hanggang 115 kph.

Kumikilos ang Bagyong Paeng pa-northwest sa bilis na 10 kph at inaasahang nasa labas na ng Philippine area of responsibility bandang hapon o gabi ng Lunes.

Dahil sa lawak ng ikot ng hangin ng Bagyong Paeng, nakataas pa rin ang Wind Signal No. 1 sa southern Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western at central Pampanga, Abra, Benguet, western Mountain Province, western Ifugao, Tarlac, western Nueva Vizcaya, western Nueva Ecija, Zambales, at central at southern Bataan.

Ibinaba na ang wind signal sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon kaninang alas-5 ng madaling araw.

Samantala, naging tropical storm naman ang Bagyong Queenie, na nasa layong 815 kilometro silangan ng northeastern Mindanao bandang alas-10 ng umaga.

Taglay ng Queenie ang lakas ng hangin na 65 kph at pagbugso hanggang 80 kph. Kumikilos ito pa-west southwest sa bilis na 10 kph.

Kikilos ang bagyo pa-hilagang kanluran pero hihina bilang tropical depression bago tuluyang maging low pressure area sa paglapit sa Eastern Visayas sa Biyernes.

Wala pang epekto sa bansa ang bagyo hanggang bukas. Mula Miyerkoles naman, may minsanang malalakas na ulan na sa Caraga, Eastern Visayas, at Bicol Region.

Posibleng magtaas ng wind signal sa ilang lugar sa Caraga at Eastern Visayas simula gabi ng Martes.

