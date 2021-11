Digital art contest para sa overseas Filipino youth, extended ang aplikasyon

Extended ang aplikasyon para sa Rizal @ 160 Tularawan Digital Art Contest ayon na rin sa anunsiyo ng Philippine Embassy sa Brunei.

Tatanggap pa ng aplikasyon para sa paligsahan hanggang November 12, 2021. Ang Tularawan ay proyekto ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts kasabay ng pagdiriwang ng ika-160th birth anniversary ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Ayon pa sa NCCA, layon ng proyekto na himukin ang mga kabataang Pilipino para alalahanin ang kahalagahan ni Rizal sa kasalukuyang panahon.

Bukas ang contest para sa lahat ng Overseas Filipinos mula edad 18 hanggang 35. Limitado lamang sa individual amateurs at professionals ang contest at hindi tatanggap ng anumang aplikasyon mula sa grupo o kumpanya.

Kailangan ding magsumite ng patunay ang participant ng kanilang proof of age at patunay na sila ay naninirahan sa labas ng Pilipinas.

Ang artwork entry ay dapat interpretasyon mula sa isa sa mga tula ni Rizal tulad ng mga sumusunod:

Mi Último Adiós

Kundiman

A La Juventud Filipina

Canto de Maria Clara

Goodbye to Leonor

Mi Retiro

El Canto del Viajero

Me Piden Versos

El Agua y El Fueg

Ilan sa mga tula ni Rizal na maaaring bigyang interpretasyon sa digital artwork contest

Ayon pa sa NCCA, ang mga requirement para sa digital artwork entry ay ang mga sumusunod:

An original creative artwork of the contestant interpreting any one (1) of the poems

written by Dr. Jose Rizal

In high resolution JPEG format, preferably with maximum 2700 x 3600 pixels and

300 dpi, or 9 x 12 inches with optimal printing resolution. Maximum file size is

10MB. Images can be in portrait or landscape orientation

A static digital image

Unsigned

Bisitahin ang official website ng Sentro Rizal ng NCCA para sa iba pang detalye.

Source: NCCA