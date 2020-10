54% ng mga bata nangangamba, malungkot sa kabila ng pandemya, ayon sa child welfare office

Children play beside a construction site at the Baseco sea wall in port area in Manila on September 25, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Pumalo sa 54 porsyento ng mga kabataan edad 17 pababa ang nagpahayag ng kalungkutan, takot at pangamba sa kasagsagan ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic batay sa isang survey, ayon sa Council for the Welfare of Children (CWC).

Ayon kay CWC executive director Mary Mitzi Cajayon-Uy, bukod sa physical health, may epekto rin ang pandemya sa mental at psychosocial health ng mga bata.

Base sa survey ng partner agencies ng opisina at mga non-government organization, ayon kay Uy, nasa 52.7 porsyento ng mga kabataan naman ang may pangambang magambala ang kanilang pag-aaral ngayong may pandemya.

Umabot din daw sa 41 porsyento na mga bata ang nagsabing umiiral ang pisikal at sikolohikal na pamamaraan ng parusa sa kanilang mga tahanan.

Nasa 14 porsyento naman ng mga batang may kapansanan ang may pagbaba ng estado ng mental health.

Sinisikap naman ng Department of Education (DepEd) na maaksyunan ang concerns kaugnay sa modules ngayong ipinatutupad ang distance learning.

“Pag-aaralan po namin ang lahat ng mga feedback hindi lamang ng ating mga mag-aaral at pati na ung mga teachers natin, kung kailangan magkaroon ng adjustments, gagawin po namin ’yon,” sabi ni DepEd Asec. Alma Ruby Torio.

Payo naman ng National Center for Mental Health (NCMH) sa mga magulang at guardian, pakinggan ang mga bata at hayaan silang maglabas ng kanilang mga saloobin.

“Importante po ‘yong mararamdaman nila na ‘pag nasa bahay sila, nanay nila ay kampante, ‘yong mga kapatid nila ay kampante, everyone in the house is just doing their own thing as normally as possible, then they take their cues from them,” ani Frances Prescilla Cuevas, national program manager ng NCMH.

Samantala, umabot naman na sa 29,420 ang mga batang tinamaan ng COVID-19 noong Oktubre 25, ayon sa CWC.

Paliwanag ni Uy, 25,550 sa mga ito ang gumaling na sa sakit, habang 140 naman ang naitalang mga nasawi.

Sa Nobyembre ipagdiriwang ang National Children's Month na may temang “Sama-samang Itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya.”