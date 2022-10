Patay ang isang barangay kagawad sa Indang, Cavite matapos barilin habang naniningil ng utang, sabi ngayong Huwebes ng mga awtoridad.

Ayon kay Police Senior Master Sgt. Oliver Riazon Jr., idineklarang dead on arrival sa ospital sa Willy Costa ng Barangay Buna Lejos III.

Lumabas sa imbestigasyon na nagkaroon ng pagtatalo noong Martes si Costa at ang suspek na si Cerilo Berber dahil sa utang.

Nagtamo ng 2 tama ng bala sa katawan at 1 sa leeg ang biktima.

"Ayon sa previous na account ng witness is ang narinig niya po is pagtatalo regarding sa utang po," ani Riazon.

Kasalukuyang hinahanap ng mga awtoridad si Berber, na tumakas pagkatapos ng krimen.

