LRT, LRT-2, MRT at PNR, madaragdagan ang mga pwedeng sumakay sa Lunes

Hanggang 30 porsiyentong kapasidad o higit 300 pasahero kada train set ang papayagang sumakay sa MRT-3 simula Lunes.

Doble ito sa dami ng makakasakay sa dating 153 na pasahero.

Pabor sa ilang pasahero ang pagtaas ng kapasidad.

"Kasi mahirap mag-commute ng ordinaryong mga bus eh, makakatulong din po 'yon," anang commuter na si Christopher de Castro.

"Mas maganda kasi mapapadali na 'yong biyahe ng mga tao," sabi naman ni Ryan Tañeda. "Ingat-ingat na lang."

Inaasahan din ng Department of Transportation na dahan-dahang papayagan ang pagtaas ng kapasidad hanggang 50 porsiyento ng MRT, katumbas ang nasa halos 600 pasahero na makakasakay ulit ng tren.

