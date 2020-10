Nakakulong na aktibista nabisita na ang burol ng anak

Nakadalaw sa burol ng kaniyang anak ang bilanggong aktibista na si Reina Mae Nasino. Mike Navallo, ABS-CBN News​

MAYNILA (UPDATE) — Nadalaw ngayong Miyerkoles sa unang pagkakataon ng bilanggong aktibista na si Reina Mae Nasino ang burol ng kaniyang 3-buwang gulang na anak.

Binawian ng buhay noong nakaraang linggo ang sanggol na si River dahil sa pulmonya, 2 buwan matapos mawalay sa ina.

Suot ang personal protective equipment at kasama ang mga awtoridad, nakita na sa personal ni Reina ang yumaong anak.

Pero kasabay nito, binawasan din ngayong Miyerkoles ng Manila Regional Trial Court Branch 47 ang haba ng panahong maaaring mabisita ni Reina si River.

Mula 3 araw, ginawa na lang ng korte na 2 araw ang pagbisita sa limitadong oras. Ibig sabihin, mapupuntahan ni Reina ang burol ni River mula ala-1 hanggang alas-4 ng hapon ngayong Miyerkoles at sa Biyernes.

Video courtesy of Karapatan

Iniklian ang panahon matapos tumutol ang mga opisyal ng Manila City Jail sa orihinal na desisyon ng korte dahil sa kakulangan umano ng tauhan at pasilidad.

Binatikos naman ng mga grupong Kapatid at Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang dami ng mga pulis na sumama sa burol.

"Surrounded by guards, she is not even given the space to deal with her grief," ani Bayan Secretary General Renato Reyes Jr.

Matapos tanggalan ng posas, hinawakan ni Reina ang retrato ni baby River at nagtaas ng kamao. Retrato mula sa Kapatid

Pinuna rin ng mga grupo kung bakit nakaposas pa rin si Reina sa burol, pero kalaunan ay tinanggal din ito.

Naaresto noong Nobyembre sa kasong illegal possession of firearms and explosives si Nasino, na anila'y bahagi umano ng crackdown ng mga awtoridad laban sa mga aktibista.

— May ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News