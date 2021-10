Panawagan ng ilang personnel sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital para sa kanilang special risk allowance at benefits nitong Agosto 31, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Iginiit ng senador nitong Miyerkoles sa Department of Health (DOH) na ipamahagi na sa mga medical frontliner bilang special risk allowance ang budget nito para sa mga bakanteng plantilla positions.

Sa pagdinig ng panukalang budget ng ahensya, tiyak na hindi na raw mapupunuan ngayong taon ang mga posisyon.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, sa 80,308 na permanent positions sa DOH, 66,567 ang may nanunungkulan habang bakante ang 14,241.

Ang budget aniya para sa mga bakanteng position ay pwedeng ilipat para sa special risk allowance para sa medical frontliners.

Kinumpirma ni Duque ang mga numero ni Drilon at sinabing hihintayin niya ang abiso ng mga ospital ng gobyerno dahil karamihan sa mga unfilled positions ay para sa mga doktor.

Hindi nagustuhan ni Drilon ang sagot ni Duque at sinabing maging tapat na sila sa isa't-isa, na hindi na makakakuha ang DOH ng higit 14,000 na doktor hanggang Disyembre.

Ito ang dahilan bakit iginiit ng senador na pwedeng ibahagi ito bilang SRA sa nasa 100,000 health workers na naghihintay makatanggap nito.

Nangako naman si Duque na iko-compute ang magiging savings at agad siyang makikipag usap sa Department of Budget and Management (DBM).

Tanong ni Drilon kay Duque, bakit kailangan pa siyang komprontahin ng mga senador ukol dito at bakit hindi magawang ilipat ang savings para sa unfilled positions, samantalang nagawa ng kawani na maglipat ng pondo sa procurement service ng DBM para sa pagbili ng pandemic supplies.

Hindi sinagot ni Duque ang patutsada ni Drilon at nangako lang na susuportahan ang rekomendasyon ng senador.

Iniimbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang maanomalya umanong transaksyon ng gobyerno sa Pharmally, ang kompanyang nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata para sa "overpriced" na supplies.

Samantala, sinabi ni Duque na batay sa payo ni Commission on Audit (COA) Chairman Michael Aguinaldo at sa opinyon ng Department of Justice, kailangang mag-amyenda ng Kongreso ng batas para makapagbigay ang DOH ng SRA sa lahat ng medical at non-medical personnel sa mga ospital.

Sa batas ngayon, ang mga health workers lang na direktang nag-aalaga ng covid patients ang may SRA at kapag daw nagbigay sila ng SRA sa hindi nakatalaga sa covid ward, maari iyong ipagbawal ng COA.

-- Robert Mano, ABS-CBN News

PANOORIN