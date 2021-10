Mon Ilagan, naghain ng COC sa pagkabise-alkalde sa Cainta

Tatakbo si Mon Ilagan sa ilalim ng partido ni Sen. Manny Pacquiao na naghain ng kandidatura sa pagkapangulo. Larawan mula sa Facebook page ni Mon Ilagan

MAYNILA - Naghain na ng certificate of candidacy nitong Huwebes ang dating brodkaster at dating alkalde ng Cainta, Rizal na si Mon Ilagan, bilang bise-alkalde ng bayan.

Kasama ni Ilagan ang ilang nasa lineup niya na tatakbo sa pagka-konsehal.

Bago nito ay nagtungo muna siya sa Our Lady of Light Parish para magdasal.

Tatakbo si Ilagan sa ilalim ng partido ni Sen. Manny Pacquiao na naghain ng kandidatura sa pagkapangulo.

Naka-3 termino si Ilagan bilang alkalde hanggang 2013.

Walang ka-tandem sa pagka-alkalde na kasama si Ilagan, at ayon sa kanya, ay bukas siya para makipagsanib-pwersa sa ibang grupo para magkaroon ng "united opposition" sa bayan.

Nauna nang naghain ng kaniyang kandidatura ang dating basketbolistang si Alvin Patrimonio.

Nag-retire siya sa PBA noong 2004.

"Sa ngayon wala pa kaming Mayor, pwedeng ang grupo na nag-file kahapon ang grupo nina Alvin P. or maaaring grupo ng administration. Ang sa akin lang, kailangan lang pagsamahin natin yung pwersa natin at malaman natin kung ano yung pagkukulang at pagkakamali ang importatne lang po nagkakasunduan tayo," ani Ilagan.

"Open kami sa negotiation kung kami ay vice mayor at iba naming konsehal, open kami sa kabilang partido."

Dagdag niya, bukas silang makipag-alyansa sa ibang partido.

"May sarili silang political machinery, may sarili silang tao, may sarili silang resources. What is important, mas maging maganda na lang na magkalaban ang administration at opposition," aniya.

Ngayong Biyernes ang huling araw ng filing of candidacy sa Comelec.

