Ayon sa Public Relations and Information Bureau ng Senado, nagawa raw ang cyber attack sa tinatawag na distributed denial of service attack (DDoS). Senate website nitong alas-5:30 ngayong Miyerkoles

MAYNILA - Pansamantalang hindi ma-access ang website ng Senado nitong Miyerkoles dahil umano sa cyber attack.

Ayon sa Public Relations and Information Bureau ng Senado, nagawa raw ito sa tinatawag na distributed denial of service attack (DDoS).

"A DDoS attack is an attempt to make an online service or website unavailable by overwhelming it with Internet traffic from multiple sources," sabi ng pahayag.

Dahil dito, isinara muna ng IT department ng Senado ang website dahil sa DDoS attack na napuna nila bago magtanghali.

Nanggaling daw ang DDoS internet traffic mula sa iba’t-ibang bansa.

Sa pagsusuri, mayroong mga fake accounts o spoofed ang mga IP address.

Ganito rin daw ang bumiktima sa website ni Senator Richard Gordon noong Lunes.

Kasalukuyang nag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee sa mga umano'y maanomalyang transaksyon ng Pharmally Pharmaceutical Corp. sa gobyerno sa kabila ng pandemya.

Si Gordon ang chairman ng naturang komite. Matatandaang nagbabangayan ang senador at si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naturang isyu.

Dinepensahan ni Duterte ang ilang opisyal na sangkot sa naturang transaksyon at sinabing hindi ito kuwestiyonable.

-- Robert Mano, ABS-CBN News

PANOORIN:

Watch more on iWantTFC