Mga pari kontra sa panukala ni Sen. Lapid na gawing 'FPJ Ave' ang Del Monte Ave sa QC

Minor Basilica of San Pedro Bautista sa Quezon City. Mula sa Facebook page ng Basilica Minore de Santuario de San Pedro

MAYNILA — Binatikos ng isang grupo ng mga pari sa San Francisco Del Monte Church sa Quezon City ang panukalang batas ni Sen. Lito Lapid na ipangalan ang Del Monte Avenue sa pumanaw nang si “Action King” Fernando Poe Jr.

Sa Senate Bill No. 1822 na inihain ng senador noong Sept. 14, sinabi niyang gusto niyang ipangalan ang naturang avenue sa Quezon City sa movie icon dahil ginawa ang karamihan ng kaniyang pelikula doon.

Hindi naman ito nagustuhan ng Order of Friars Minor ng Franciscan Province of San Pedro Bautista dahil mayroon anilang historical, religious, at cultural significance ang Del Monte Avenue.

Ipinangalan ang Del Monte Avenue kasunod ng lugar na San Francisco Del Monte na itinuturing nilang sagrado, ayon kay Fr. Cielo Almazan, Minister Provincial ng grupo. Dedicated din daw ang lugar na iyon sa siyudad para kay St. Francis.

"This area – and their historical names – are sacred to the civic and religious history of Quezon City because saints such as Bautista and the early Franciscan missionaries stayed, prayed, reflected and served in San Francisco del Monte," ayon kay Almazan sa isang bukas na liham para kay Lapid.

Ayon pa sa pari, doon namuhay at nagsilbi si San Pedro Bautista simula nang itatag niya ang San Francisco Del Monte noong February 17, 1590, kaya siksik sa kasaysayan ang lugar.

Hinirang na santo si Bautista, isang Franciscan missionary, noong 1862.

Itinayo din umano ang Minor Basilica of San Pedro Bautista, ang itinuturing na unang simbahan sa Quezon City, sa San Fransisco Del Monte. Dagdag niya, doon din itinatag ang kauna-unahang komunidad ng mga Kristiyano.

"There is a great historical value to the name Del Monte Avenue since it refers to the very origins of Quezon City," aniya.

Hindi rin daw dapat kalimutan ang mga ambag ng santo sa mga Pilipino, sa pagpapalawak ng paniniwalang Kristiyano, at sa kultura ng bansa.

“He instructed the friars to study our language. He initiated the singing of liturgical music in Filipino, established choirs of Filipinos, and produced native musical instruments... He built the first stone churches outside Manila. He defended the natives from the abuses of our Spanish colonizers.”

‘Sa ibang lugar na lang’

Nakiusap si Almazan na kung maaari ay ibang lugar na lang ang ipangalan sa namayapang action star. Giit niya, hindi ito nangangahulugan na itinatanggi nila ang mga kontribusyon ni FPJ sa larangan ng pelikula.

"We humbly propose that FPJ’s name be honored in another street with a name that is not as treasured and significant as the name of Del Monte Avenue," saad niya.

Bagama't marami sa mga pelikula ni Poe ang ginawa sa Del Monte Avenue malapit sa Biak na Bato, halos itinuring naman ng movie icon na studio ang maraming lugar sa lungsod, aniya.

“FPJ turned the whole QC into his studio as he shot many of his movies in different areas of this city. There are many streets in our city that are his favorite location sites for his movies, or memorable to him or connected with him,” sabi niya.

And dating Spanish governor general Santiago De Vera, aniya, ang nag-alok ng 250 na ektaryang lupain kay San Pedro Bautista. Kasama na dito ang lumang seksyon ng San Francisco del Monte malapit sa Ilog Dario.

Dinagdag naman daw ang “Del Monte” sa “San Francisco” para malaman ng publiko na iba ito sa San Francisco De Manila, ang dating Franciscan na simbahan sa Intramuros.