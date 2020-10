Batas para sa pagsusuot ng helmet ng mga siklista, hinimok

MAYNILA - Nanawagan ang isang bicycle riding advocate sa mga mambabatas na panahon nang magpasa ng batas na nag-o-obliga sa mga nagbibisikleta na magsuot ng helmet.

Ito'y sa gitna ng pagdami ng mga nagbibisikleta dahil sa limitadong transportasyon sa harap ng COVID-19 pandemic.

Ayon sa abogado at bicycle enthusiast na si Gregorio Larrazabal, hindi dapat balewalain ng mga nagbibisikleta ang pagsusuot ng helmet lalo’t proteksyon ito laban sa pinsala sa ulo sakaling masangkot sa disgrasya.

Kasama si Larrazabal sa mga tumulong sa pagbabalangkas ng mga ordinansang may kaugnayan sa pagre-require ng mga helmet para sa mga nagbibisikleta sa mga siyudad, partikular na sa Makati.

Nagbigay din siya ng payo sa pagpili ng mga helmet na gagamitin.

"Kunin mo 'yung measurement, diameter ng head mo, that would determine ano ang size ng helmet mo. Kailangan i-pull mo iyan when you open your mouth, kailangan may kaunting pressure sa ilalim ng bibig mo. Kung maluwag iyan mahuhulog lang. It doesn’t matter kung mahal siya o mura, ang importante rated siya at sukat sa ulo mo," ani Larrazabal, na dating Commission on Elections commissioner.

Ngayong may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic at limitado pa rin ang bilang ng mga pinapayagang pampublikong sasakyan na bumiyahe ay minabuti ng ilan na sumakay at bumili ng bisikleta para makapagtrabaho.

Nitong linggo ay ipinasa ang ordinansang nag-o-obliga sa pagsusuot ng helmet sa mga nagbibisikleta sa Quezon City.

Pero ang grupong Bikers United Marshalls, umapela kay Quezon City Mayor Joy Belmonte na huwag munang pagmultahin ang mga nagbibisikletang walang suot na helmet.

Paliwanag ni Ann Angala, spokesperson ng grupo, pawang mga minimum wage worker ang karamihan ng mga nagbibisikleta at mabigat ang multa sakaling mahuli pa sila.

"Sana maintindihan din natin na 'yung mga bike commuters natin, 90 percent of them are daily wage earner. Sila po 'yung mga construction worker, sila po 'yung mga nagtatrabaho sa mga grocery. So 'yung pambili ng helmet for them, its not priority kasi nauuna for them 'yung pagkain," ani Angala.

Sa halip na pagmultahin, dapat munang tulungan ang mga siklista, bigyan ng protective gear at bigyan ng education para mas mapataas ang kaalaman sa pagbibisikleta sa mga pangunahing kalsada.

"Kasi kung fine agad, it might not help. It might even hamper the cyclist kasi sasabihin nila, ay naku maglalakad na lang kami, hindi na kami magba-bike kasi wala kami pambili ng helmet," ani Angala.

Panawagan din ng grupo na magtayo ng maayos na bike lanes at kung maaari maglagay ng enforcer para matiyak ang kaligtasan ng mga siklista.

— May ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News