PH School sa Oman balik face-to-face na

OMAN - Matapos ang halos dalawang taon, muling nagbukas ang Philippine School sa Oman para sa face-to-face classes.

Naging masigla at balik na sa normal ang mga mag-aaral at guro ng Philippine School-Oman, matapos silang mag-online class ng halos dalawang taon.

Ang Philippine School sa Oman ang nag-iisang community school na accredited ng Department of Education (DEPED) sa Pilipinas.

“Maganda naman po yung outcome ng pagbabalik ng mga bata rito sa Philippine School-Oman, they are really excited to see their classmates again after two years, also the teachers,” sabi ni Lawrence Lamberte, Philippine School-Oman teacher.

“Even though there was the pandemic that hit the face of the world it was very difficult but we have to adapt as humans and human beings in these establishments,” sabi ni Hanna Christina Acuna, Grade 11 student.

Pabor din ang mga magulang sa face-to-face class kumpara sa online classes.

“Mas masaya itong face-to-face classes kasi unang una yung social interaction ng mga bata makikita mo talaga na may learning at may fun sa kanilang pag-aaral. Sila lang kasi yung naiiwan sa bahay during online class kasi minsan hindi natin alam kung tama ba talaga na nag-o-online sila o nag-yo-youtube lang sila,” sabi ni Franklyn Remo, magulang.

Dahil sa banta pa rin ng COVID-19, mahigpit pa ring ipinapatupad ang protocols para makaiwas sa virus.

“Marami po tayong ginawang pagbabago lalo na po sa health and safety para sa ating mga mag-aaral. Patuloy po nating ini-implement ang pagsusuot ng mga mask ng mga bata ganun din po ang araw- araw na pag-sanitize ng mga classroom at weekly fumigation ng ating paaralan,” paliwanag ni Mike Joves, principal.

Ayon sa Chairman ng Board of Trustee, domoble ang bilang ng mga nag-enroll kahit may pandemya at banta ng Omanization, dalawampu’t limang porsiyento dito ay foreign students.

“Masyado kaming na overwhelmed sa dami ng students because based on our survey prior to opening of the school hindi ganun kadami yung Filipino students na papasok kaya we did not prepare that much specially our faculty and staff.” sabi ni Engr. Luisito Layon, Chairman, Philippine School Oman, Board of Trustees.

“We have accomplished a lot of great things. I would like to say that this school is a great place. My experiences were really positive and I have great accomplishments here,” sabi ni Mamoun Zakaria, Sudanese student.

Pinakamalaking hamon ngayon sa mga opisyal ng paaralan ang matagal nang panawagan na makapagpatayo ng sariling school building.

“We are planning to lobby or request the Oman government to grant us a piece of land so we can build our own Philippine school,” sabi ni Engr. Luisito Layon, Chairman, Philippine School Oman, Board of Trustees.

Ayon kay Layon, kung makakapagpatayo ng sariling building ang paaralan maaring bumaba ang tuition fees at marami pang mga mag-aaral na Pinoy ang matutulungan dahil meron rin silang K to 12 programs.

“We spend a big amount of money just for renting the building and the space outside, it could also be spent building our own. I believe it is the right time naman na magkaroon ng sariling eskwelahan,” giit ni Layon.

“Meron na po tayong STEM na kanilang kukunin at ganun din po nag-improve rin ang ating mga facilities dahil sa requirements ng Department of Education sa iba’t ibang strands na ino-offer natin. Meron na po tayong tatlong laboratories meron tayong chemistry laboratory, meron tayong biology at physics laboratory,” sabi ni Joves.

Dahil din sa kakulangan ng staff humihingi rin ng tulong ang pamunuan para sa mga volunteer parents na tulungan sila sa iba pang mga gawain ng paaralan.

“If they have spare time, they can do volunteer work sa school. The PTA is opening a teacher's aide or a parent-teacher, a volunteer na naghe-help sa ating mga lower grades especially sa KG and Grade 1,” sabi ni Layon.

Nanawagan ang mga opisyal ng paaralan sa Philippine government na tulungan silang makapagpatayo ng sariling school building para sa kapakanan ng mga Pilipinong mag- aaral sa Oman.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Oman, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: