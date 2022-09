Mga Pinoy-Dutch visual artists bumida sa art exhibit sa The Hague

THE HAGUE - Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang apat na Filipino-Dutch artists sa isang exhibit sa Kalayaan Hall sa Philippine Embassy sa The Netherlands, kung saan naipakita ang galing ng mga Filipino artists.

Ang Kalayaan in Full Color Exhibition na naglalayong ipakilala sa mga Dutch ang kulturang Pilipino at talento ng ating mga kababayan. Iba-iba ang istilo at talento ng apat na Filipino-Dutch visual artists.

Mula sa obra ng makasaysayang labanan sa Mactan, kung saan napatay ni Lapu-Lapu si Magellan, hanggang sa kilalang mambabatok na si Wang-od.

“In this exhibit, friends, ladies and gentlemen, we are featuring four Filipino-Dutch artists whose talents and creativity are truly remarkable,” sabi ni Ambassador J. Eduardo Malaya, Philippine Embassy-The Hague.

Tampok sa exhibit ang mga sining nina Victor ‘Torbik’ Cantal, Maricel ‘Chelony’ Lelieveld, Jessamine ‘JV’ Totanes, at Marites Van Vianen.

Angat din ang temang Pinoy sa mga painting ni Victor Cantal. Bukod kay Lapu-Lapu, kabilang sa kanyang obra ang “Manila Nostalgia,” “Igorot” at “Larawang Kupas,” isang graphite portrait ng mapa ng Pilipinas.

“The lack of facts about Lapu-Lapu and what happened during that day might have deprived us of an accurate picture but it didn’t matter as it also become a favorite source of depiction among artists –my painting!” sabi ni Cantal.

Sa oil paintings naman ni Chelony Lelieveld, kitang-kita ang realism at pop-art.

“Realism po ang aking style. Na-inspire ako sa mga pinupuntahan kong lugar gaya ng Marinduque,” sabi ni Maricel ‘Chelony’ Lelieveld, visual artist.

Ang urban sketcher naman na si Jessamine Totanes, buhay-Pilipinas ang tema na may matitingkad na kulay. Gaya ng impressionist paintings na “Somewhere in EDSA,” at “Mamang Sorbetero.”

“For me, art is not just about the person who makes art, but also about the person who looks at your art. You fill it in and that’s what I want to do,” sabi ni Totanes-Wiersema, visual artist. Ipininta rin niya ang embahada sa The Hague.

Ayon kay Ambassador Malaya magkakaroon ito ng lugar sa loob ng gusali ng chancery. Kasaysayan at kulturang pinoy naman ang sinasalamin ng obra ni Marites Van Vianen.

Kabilang dito ang “Mangyan,” “Sandugo” at “Salakot” na pinaaalala ang kanyang childhood memory sa Mindoro, kung saan siya lumaki.

“It’s a diversity of artworks that’s very impressive, the different styles you seen and some works are thought-provoking and very powerful,” sabi ni Boris Jelenjev, Dutch art enthusiast.

Bukas sa publiko ang Kalayaan in Full Color Exhibition hanggang September 30, 2022.

