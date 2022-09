“Ginto” exhibit, nagbukas sa Istanbul

ISTANBUL - Nagbukas kamaikalan ang “Ginto: A Golden Heritage from our Filipino Ancestors” exhibit sa Istanbul matapos ang matagumpay na exhibit sa Ankara noong Hunyo.

Ang “Ginto” ay isang pictorial exhibit ng replicas ng mga ginintuang palamuti ng ating mga ninuno mula 700 hanggang 1,200 taong nakalipas.

Sina Philippine Ambassador to Türkiye Maria Elena Algabre (ikatlo mula kanan), Philippine Consul General to Istanbul Arvin de Leon (ikaapat mula kaliwa), at Mayor Haydar Ali Yıldız ng Beyoğlu (ikaapat mula kanan) sa ribbon-cutting ceremony ng exhibit. (PCG Istanbul photo)

Naging posible ang exhibit dahil sa pagtutulungan ng Philippine Consulate General sa Istanbul at ng Beyoğlu Municipality.

Ang Philippine Embassy sa Ankara ang nagbigay ng main exhibit materials sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts.

Isang hiwalay na seksyon sa venue ang itinalaga para sa pre-colonial weaves at costumes na disenyo naman ng Istanbul-based Filipino designer na si Rohan Legaspi.

Kasama rin sa seksyon ang mga makabagong artisanal gold jewelry pieces na gawa ng AMAMI Philippines.

Nag-isyu naman ng postage stamps tungkol sa exhibit ang Turkish Post and Telegraph Agency (PTT) bilang souvenir para sa mga inimbitahang bisita tulad ng consular corps, academic at cultural institutions sa Istanbul.

Maaaring bisitahin ang exhibit sa Galatasaray Sergi Salonu (Exhibition Hall), na matatagpuan sa former Post Office ng Beyoğlu malapit sa iconic Istiklal Caddesi, isa sa pinakamataong lansangan sa bansangTürkiye.

Nagsimula ang exhibit noong September 15 at bukas sa publiko hanggang September 30.

