3 patay matapos manlaban umano sa mga pulis sa Bulacan; 2 nakatakas

MAYNILA - Tatlong lalaki ang napatay matapos manlaban umano sa mga awtoridad sa bayan ng San Miguel, Bulacan Linggo ng hapon.

Ayon sa pulisya, naghain sila ng arrest warrant laban sa isang Gilbert Mondares sa isang checkpint sa Cagayan Valley Road sa Barangay Camias sa naturang bayan.

Pinatigil ng mga awtoridad ang sasakyan ng suspek, na kanilang inabangan, sa checkpoint para hainan ng warrant of arrest si Mondares.

Pero imbes sumuko, lumabas ang suspek at ang 4 na kasama nito at tumakbo papuntang Sitio Banga Banga at nagpaputok laban sa mga awtoridad.

Nasawi ang tatlo habang 2 ang nakatakas matapos ang engkwentro.

Hindi kinumpirma ng pulisya kung kasama si Mondares sa mga napatay o nakatakas papuntang Brgy. San Vicente.

Narekober ng mga awtoridad ang isang .45 caliber pistol, isang M-16 rifle, isang cal. 38 revolver, isang hand grenade, tatlong 9mm cartridge cases at ilang hand sketches ng kanilang target sana umano.