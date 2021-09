Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa gitna ng umuugong na ingay sa kaniyang inaabangang desisyon sa halalan 2022, naglabas ng malamang mensahe si Vice President Leni Robredo para sa kanyang supporters.

"Naririnig ko kayo... Naririnig ko rin 'yung sinasabi ng iba. Kesyo pagod na raw ako. Natatakot daw akong matalo. Kinakabahan daw ako na dehado tayo sa resources at makinarya, na baka hindi natin kayanin ang kampanya. Tanungin ko nga kayo ngayon: Mukha ba akong pagod? Mukha ba akong natatakot? Mukha ba akong kinakabahan?" sabi ni Robredo.

Dagdag pa ni Robredo, pagtiwalaan lang siya ng kaniyang supporters na patuloy na nag-iingay sa social media para kumbinsihin siyang tumakbong presidente sa 2022.

"Magtiwala kayo: Pagdating sa usapin ng halalan, isa lang ang nasa isip ko: Siguruhin na mawawakasan ang uri ng pamumunong ugat ng pagdurusa, paghihirap, at pagkamatay ng napakarami sa atin," sabi niya.

Sabi pa ni Robredo, "mangyayari ang dapat mangyari."

"Mulat ako sa mga deadline; umuusad ang panahon; sa huli, mangyayari ang dapat mangyari."

PANGAKO NI ISKO

Samantala, inilatag naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga gagawin niya sakaling palaring manalong pangulo sa 2022.

"Rule of law will be observed under my watch. Why not, there's nothing to hide," ani Moreno.

Nagdeklara si Moreno ng kandidatura noong Miyerkoles katambal si Dr. Willie Ong bilang vice president.

Sabi pa ni Moreno, hindi hiningi ni Robredo na maging running mate na lang siya sa 2022.

BONGBONG NINOMINANG STANDARD BEARER

Watch more on iWantTFC

Samantala, ni-nominate ng Kilusang Bagong Lipunan (KBL) si dating Sen. Bongbong Marcos bilang kanilang standard bearer sa darating na halalan.

Nagpadala si Marcos ng recorded speech sa KBL na nagpapasalamat sa suporta ng political party.

Pero nilinaw ni Marcos na wala pa siyang desisyon kung anong puwesto ang tatakbuhan sa halalan.

"I will answer you when the time comes... I cannot say what the decision is yet, but I'm very close to coming up with one," ani Marcos.



—Ulat nina Adrian Ayalin at Jacque Manabat, ABS-CBN News