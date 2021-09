Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpatawag ng biglaang management committee meeting ang Commission on Elections (Comelec) sa susunod na linggo para talakayin ang hirit ng Kongreso at ilang sektor na palawigin ang voter registration.

"The management committee meeting is tasked to basically game out every scenario, to see what sort of effect an extension would have. We’re going to talk about all kinds of extensions, all periods... Nakikinig tayo sa sentimyento ng publiko," ani Comelec spokesman James Jimenez.

Aalamin sa pulong kung kakayanin ng Comelec ang mag-extend pa, at kung anong mga paghahanda sa 2022 ang maaapektuhan.

Gagawa ng rekomendasyon ang management committee sa en banc, na inaasahang maglalabas ng desisyon sa Setyembre 29, o isang araw bago ang kasalukuyang Sept. 30 deadline.

Bago nito, samu't saring tawaran ang ginawa ng Comelec officials para makumbinse ang Kongreso na hindi nila kakayanin ang 1 buwan extension.

Ayon sa Comelec, kaya nilang buksan nang isa pang linggo ang registration pagkatapos ng paghahain ng COC, o matapos ang Oktubre 8.

Tinanggihan naman ito ng mga mambabatas dahil malayo daw ito sa gusto nilang 1 buwan.

Kasalukuyang may mga panukalang nakabinbin sa Senado at Kamara para mapilit ang Comelec na iatras ang petsa ng deadline ng voter registration.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News