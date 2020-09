Punong barangay, treasurer sa Albay, patay sa pamamaril

Dead on the spot ang punong barangay ng Barangay Batbat sa Guinobatan, Albay na si Luzviminda Dayandante at treasurer nito na si Albert Orlina matapos pagbabarilin habang nagmomotorsiklo sa Barangay Sinungtan, Guinobatan pasado alas-3 Lunes ng hapon.

Ayon kay Alkalde Gemma Ongjoco, nabigla na lang ang mga residente nang makita ang dalawa na duguan at wala nang buhay matapos ang magkakasunod na putok.

Pauwi na sa kanilang bahay ang dalawa galing munisipyo nang mangyari ang pamamaril.

Ipinag-utos na ng alkalde ang imbestigasyon sa insidente.