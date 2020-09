Lalaki patay sa pamamaril sa Baclaran

MAYNILA - Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding-in-tandem sa Baclaran, Parañaque City Huwebes ng gabi.

Ayon sa punong-barangay na si Jun Zaide, hindi na umabot nang buhay sa ospital ang hindi pa nakikilalang biktima matapos magtamo ng mga tama ng bala sa itaas na bahagi ng katawan.

Sa kuha ng CCTV ng katabing establisiyimento, nakitang nakatayo ang biktima sa sidewalk sa Quirino Avenue malapit sa kanto ng Airport Road pasado alas-7 ng gabi.

Naka-sombrero siya at may suot na backpack sa harapan. Napatakbo siya nang paputukan nang ilang beses ng angkas ng motorsiklo na tumigil malapit sa kanya.

Agad umalis ang mga salarin.

LOOK: A man waiting at a sidewalk along Quirino Avenue in Baclaran, Parañaque is shot & killed by motorcycle-riding assailants.



(📸: Bgy. Baclaran) pic.twitter.com/VGRYj8lHeh