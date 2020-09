1-taon gulang na bata sa Bataan patay matapos mabulunan sa marshmallow

Nakita na lang daw ang sanggol na si Princess na nangingisay at hindi na makahinga. Iyon pala ay nakapulot ito ng marshmallow na isinubo niya nang buo. Retrato mula kay Gracie Rutao

MARIVELES, Bataan — Nagluluksa ang isang pamilya sa bayan na ito dahil sa pagkamatay ng 1-taong gulang na batang babae matapos mabulunan sa marshmallow.

Setyembre 1 nangyari ang insidente sa bahay ng pamilya sa Barangay Lucanin.

Nakita na lang daw ang paslit na nangingisay at hindi na makahinga. Iyon pala ay nakapulot ito ng marshmallow na isinubo niya nang buo.

"Pinapakain ng nanay 'yun, eh bantay-bantay naman niya, kaya lang pagkuha niya ng tubig, ayun na nga ho, siguro, nakapulot ng malaking marshmallow, kasi ho ginugupit gupit niya yun," ani Merlinda Austria, lola ni bata.

Itinakbo pa si Princess sa ospital pero hindi na umabot pa nang buhay.

"Hindi nila kasalanan, wala namang may gusto na mamatay yung apo ko, sino bang may gusto," ani Merlinda.

Ayon sa mga eksperto, mainam na tutok ang mga magulang sa anumang maaring mapulot at makain ng mga bata.

"Kahit ano pa yan kahit marshmallow yan o kahit anong bagay pa yan, kailangan hindi iniiwanan mag-isa ang mga bata. Otherwise, they have the tendency to pick anything and then put in their mouth," ani Dr. Paul Baltazar, pediatrician.

Sabi pa ni Baltazar, dalawa ang madalas ikinamamatay ng mga bata hanggang 5 taong gulang.

"Choking and drowning, yang dalawang mga cause of deaths ng mga babies from 1-5 which is pwedeng iwasan naman with strict supervision," sabi ni Baltazar.

Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng Mariveles police sa nangyari.

Dagdag pa ng pulisya, kung mapatunayang may kapabayaan ang magulang, posibleng maharap sila sa kasong reckless imprudence resulting in homicide in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination.

—Mula sa ulat ni Gracie Rutao