MAYNILA - Nakatakdang ipamahagi ang unclaimed cash assistance para sa mga persons with disability (PWD) sa Parañaque ngayong Lunes.

Sa buong lungdsod, mahigit 6,600 na PWD ang nasa listahan pa ng mga unclaimed beneficiaries ng ayuda 2 para sa nakaraang ECQ. Pinakamarami sa mga nakalista ay sa Barangay BF Homes.

Noong Agosto 31 pa natapos ang pagbibigay ng ayuda pero ipinalawig ng lungsod ang pag-claim hanggang ngayong Lunes.

May 2 porsyento hanggang 3 porsyento pa kasi ng mga benepisyaryo ang hindi pa nakukuha ang ayuda.

Ibinaba ang pagbigay ng ayuda para sa mga PWD sa 16 na barangay.

Ayon kay Evangeline Delos Santos, pinuno ng PWD affairs sa Bgy. Baclaran, hindi na rin nila inaasahang makakapag-claim ang lahat ng nakalista sa kanila. May ilan kasing namatay na o kaya lumipat ng lugar sa nakaraang taon.

Pero pagbibigyan pa rin nila ‘yong mga lumipat na makuha ang kanilang ayuda kapag tumungo sila sa site at magdala ng valid ID.

Simula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon ang schedule ng pagclaim.

Kailangang magdala ng sariling ballpen, 3 pirmadong kopya ng unexpired ID at gayundin kung may authorized na kukuha.

Parañaque City extends claiming of ECQ cash aid until today, Sept. 6.



PWD beneficiaries can claim “ayuda” at their barangay distribution centers until 5pm, while non-PWDs can go to the city treasurer’s office at city hall. pic.twitter.com/hXJbt7xcQu