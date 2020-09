Hustisya apela ng pamilya ng 11 anyos na pinatay, ginahasa umano sa Cavite

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Grade 7 na sana sa pasukan ang 11 anyos na si Louiza Hillera, panganay sa tatlong magkakapatid.

Pero gumuho ang mga pangarap ni Louiza at ng kaniyang pamilya nang matagpuan itong nakabaon sa lupa sa labas mismo ng bahay ng itinuturong suspek sa Dreamland, Muzon 2 sa bayan ng Rosario, Cavite.

Kuwento ng ina ng biktima na si Chona Alano, nagpaalam noong Agosto 30 si Louiza na pupunta sa computer shop, pero nagtaka siya nang hindi na bumalik ang anak.

"Parang iba naramdaman ko, as in iba talaga. Nag-hysterical talaga ako," ani Alano.

Kinaumagahan, sa kasagsagan ng paghahaap, may nagsabi sa pamilyang nakausap nila si Louiza noong nakaraang gabi.

Ayon umano sa bata, inutusan siyang bumili ng yelo ng tinatawag niyang "Tito Lery" na si Lery Arguelles, na kakilala at malapit na kaibigan ng kanilang pamilya.

"May nag-report sa amin, Lunes na, sabi ng kapitbahay, may narinig kaming nasigaw ng 'tulong, tulong'," ani Alano.

Pinatawag at pinakulong ng barangay si Arguelles pero kalauna'y pinakawalan sa pangambang makasuhan ng illegal detention.

"Baka mamaya makasuhan naman tayo ng illegal detention, lalo na walang sapat na ebidensiya pa na siya ang gumawa," ani Barangay Chairman Hener Vargas.

Ayon kay Alano, Martes ng umaga binalikan nila ang bahay ng suspek at nakita ang bangkay ni Louiza sa labas nito. Nasa ilalim ito ng mga sako, walang damit pang-ibaba at may marka ng sakal.

Dito ring napag-alamang wala na sa lugar si Arguelles.

Pumayag ang ina ng biktimang ipakita ang mukha ni Louiza para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak.

Ayon sa Cavite PNP, kinasuhan na ng rape with homicide ang suspek. Inalerto na rin ang mga kalapit na lugar maging ang Metro manila para makatulong sa pagtugis sa suspek.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News