Ilang karinderya napilitang magbawas ng ulam, pinapasahod dahil sa pandemya

MAYNILA - Kani-kaniyang paraan ang ginagawa ng mga may-ari ng karinderya sa pagtumal ng kanilang kita kahit pa man pinapayagang magbukas sa gitna ng banta ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Si Rosalie Silabal, na may karinderya sa Barangay Old Balara sa Quezon City ay nagbawas muna ng sahod ng mga empleyado at salitan sila sa araw ng pagpasok.

Aniya, kahit kasi buong magdamag sila magtinda ng pagkain ay halos hindi pa kumakalahati sa dati nilang kita ang nakukuha ngayon.

"Sa isang araw P15,000 net ko, ngayon wala pa akong P3,000 kita. Tapos ang upa namin P30,000. Para kumita, binawasan ko ng sahod ang tao tapos palitan sila. Sana bumalik na sa normal ang lahat para lahat ng tao makalabas,” ani Silabal.

Nagbawas naman ng binebentang lutong ulam si Rey Oquilino na nalulugi na ang negosyo dahil walang pasada ang mga jeepney driver na suki niya sa kaniyang karinderya.

"Sa isang araw kumikita kami ng mga P5,000. Ngayon kaunti na lang. Mataas na ang P1,500 kasi wala na 'yung mga jeep at SUV na karamihang kumakain sa amin. ‘Yung matitira sa paninda namin, 'yun na ang pinaghahapunan namin,” ani Oquilino.

Hinahabaan naman ni Judith Flores ang operasyon ng kaniyang karinderya para makakuha pa ng karagdagang kustomer.

Kung dati ay alas-5 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon bukas ang kaniyang karinderya, ngayon ay hinahabaan na niya ang oras ng kanilang operasyon.

"Ang laking diperensya talaga sobra. 20 porsiyento na lang mula sa dati naming kita ang nakukuha namin ngayon,” ani Flores.

Kahit kapos sa kita, sinusubukan pa rin nila paggastusan ang mga pangangailangan para maipatupad ang minimum health standards para sa kaligtasan nila at ng kanilang mga customer.

May foot bath, logbook, alcohol para sa mga customer, at may plastic divider para mapairal ang physical distancing.

Alinsunod sa mga panuntunan na inilabas ng Department of Trade and Industry, pinapayagan ang pag-dine in sa mga kainan nang hanggang 50 porsiyentong kapasidad ng establisimyento sa mga lugar na naka-general community quarantine.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News