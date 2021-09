Watch more on iWantTFC

MAYNILA (2nd UPDATE)— Nailigtas ang 10 katao matapos sumiklab ang sunog sa ginagawang gusali na katabi ng SM Megamall sa Mandaluyong nitong umaga ng Huwebes, ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP).

Ang mga ito ay empleyado ng construction company at mayroong nagtamo ng minor injury at dinala sa ospital, ayon kay Fire Supt. Alberto de Baguio, fire marshall ng BFP Mandaluyong.

Ang gusali ay ang office building na SM Mega Tower, ani De Baguio. Patuloy na inaapula ang apoy na ngayo'y "maliit na sunog" na lamang, dagdag niya.

"Ang kinakain po ng apoy 'yung foam kung saan nakakabit 'yung sa aircon. Mula sa 25th floor paakyat po. Nag-layout tayo ng fire hoser na pinadaan po natin sa fire exit," aniya sa ABS-CBN Teleradyo.

"Nagumpisa tayo sa 15th floor, dun po natin tinitingnan saan ang source."

Nahirapan ang mga bombero dahil madilim sa loob, ayon kay De Baguio.

"So far dahan-dahan na po natin naapula. Nothing to worry po. Di na po gaano kalaki ang sunog," aniya.

