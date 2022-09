MAYNILA — Aarangkada na rin sa rutang Cubao-Divisoria ang mga modern jeepney.

Pinasinayaan ngayong Huwebes ang pagbubukas ng corporate consolidator ng modern jeepneys na target maserbisyuhan ang mga pasahero sa Cubao, Divisoria, at mga papasok sa mga paaralan sa University Belt ngayong may face-to-face classes na.

Mga dati nang operators sa rutang Cubao-Divisoria ang katuwang sa programa.

Ayon sa isa sa founders ng corporate consolidator na si Brian Cu, bukod sa upgrade sa jeepney units ay kasama sa modernisasyon ang pagbabago ng sistema sa public utility jeepneys.

“Modernization is not just modernizing the look of the vehicle. It is also how the system is managed. We have salary system where drivers have fixed income. Hindi lang upgrading ng jeep, but the way jeeps are run,” ayon kay Cu.

Isa sa mga lumipat sa pagiging driver ng modern jeepney ay galing sa pagmamaneho ng traditional jeepney nang higit kalahating taon. Mas panatag aniya ang loob niya sa pagmamaneho dahil sa mga CCTV camera na naka-install sa mga unit.

“Iwas-holdap kasi may CCTV po kami. Sa traditional po, nagiging cause ng aksidente kasi naghahabulan sa pasahero kasi sa boundary. Dito hindi tensyonado na kailangan maka-quota," ayon sa tsuper na si Raymond Trillo.

Nakabinbin pa naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang petisyon sa taas-pasahe sa mga PUJ.



Ayon kay Atty. Arlene Tamayo, Director ng LTFRB-NCR, dumaan na sa hearing ang petisyon.

“Sa ngayon, nakasalang po sa Board ang petition for PUJs – traditional and modern PUJs po ‘yan at pinag-aaralan po ng Board. In the next few weeks magkakaroon ng decision,” ani Tamayo.

Nasa P13 ang minimum fare ngayon sa modern jeep habang P11 naman sa traditional jeep.

Watch more News on iWantTFC