Kahit umuulan, itinuloy ng mga estudyante ng University of the Philippines (UP) ang kanilang kilos protesta bago magtanghali ng Miyerkoles sa Palma Hall sa loob ng UP campus sa Diliman, Quezon City.

Humigit-kumulang 60 estudyante ang nakilahok sa protesta laban sa anila'y budget cuts pagdating sa edukasyon para sa susunod na taon.

"Maraming mag-aaral ang hindi alam kung paano uusad sa susunod na akademikong taon, nag-uunahan sa financial assistance, nahihirapan sa ekonomikong pangangailangan na ugat pa rin ng nagbabadyang budget cut sa pamantasan," ani Latrell Felix, chairperson ng University Student Council ng UP Diliman.

Para sa mga Iskolar ng Bayan, edukasyon ang dapat na prayoridad at paglaanan ng malaking budget dahil may nararanasang krisis sa edukasyon ngayon.

Ibig sabihin, kung tumaas na ang matrikula/tuition ng pamantasan, mas inaccesible ang edukasyon sa mga mag-aaral. Dahil sa hirap, ang iba ay hindi na tumutuloy sa pag-aaral, anila.

Hiling rin ng mga taga-UP sa pamahalaan na tigilan na ang 'red-tagging' sa kanila o sa mga estudyanteng aktibista.

Imbes na maglaan ng malaking budget para sa mga ahensya ng gobyerno na umaatake o nagre-"red tag" sa kanila, ibigay na lang umano ang budget sa sektor ng edukasyon na totoong nangangailangan nito.

Kabilang sa mga isinusulong ng student leaders ang pagsasaayos ng pasilidad ng mga pamantasan o 'retrofitting' ng school facilities, lalo na't may mga eskwelahang binabaha kahit mahina lang ang ulan.

Hiling rin nilang makapaglaan ng budget para sa pangkulusugang pangangailangan ng mga estudyante ngayong balik na ang in-person o face-to-face classes.

Sa ipinapanukalang P5.268-trillion budget para sa susunod na taon, ang sektor ng edukasyon at imprastraktura ang may pinakamalaking matatanggap.

Mahigit P800 billion ang para sa edukasyon, at P1.196 trillion naman para sa infrastructure development.

Pero ang proposed budget para sa buong UP system ay mas mababa ng P2.5 billion kumpara sa inilaan sa kasalukuyang taon na P24.39 billion. Base sa National Expenditure Program (NEP) for 2023, nasa P21.85 billion lang ang proposed budget para sa UP system.

Ang proposed 2023 budget ng UP ay mahahati sa mga sumusunod: P10.86 billion para sa higher education program; P1.3 billion para sa advanced education program; P747.45 million para sa research program; P396.74 million para sa technical advisory extension program; at, P5.93 billion para sa hospital services.

Ang UP system ang nagpapatakbo sa Philippine General Hospital. Sa taong ito, may P6.3 billion budget ang UP system Hospital Services. Walang nakalaang budget para sa capital outlay sa hospital services sa susunod na taon.

May paliwanag naman ang Department of Budget and Management sa mga pagkakaiba sa budget.

"The seeming decrease of P2.5 billion in UP's budget in the 2023 NEP as compared to 2022 is attributable to the upward adjustments made by Congress in the 2022 GAA for various capital outlay projects for infrastructure projects and purchase of hospital equipment for the Philippine General Hospital, which are one-time or non-recurring expenditures," sabi ni DBM.

"Rest assured that the education sector shall remain as being the highest budgetary priority of this administration as mandated by the Constitution, with an 8.2 percent increase in the proposed FY 2023 NEP, at Php852.8-Billion," dagdag pa nila.

