4-anyos ginahasa, pinatay umano ng 17-anyos binata sa Caloocan

MAYNILA (UPDATE) — Arestado ang isang binata nitong Lunes na nanggahasa at pumatay umano sa 4 taong gulang na babae sa Caloocan City.

"Hindi ko po kayang tingnan... Napakasakit po sa akin... Tatay po tayo eh. Hindi na nga po ako nakatulog kagabi dahil kagabi umiiyak na din kami," ayon kay alyas "Ruben," ama ng biktima.

