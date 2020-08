Guro sa Negros Occ., pinatay matapos looban ang bahay

Isang guro ang natagpuang patay at may mga pasa sa mukha at ulo Miyerkoles matapos looban umano ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang kaniyang bahay sa Himamaylan City, Negros Occidental.

Nakita ang bangkay ni Cecelia Adorador, 55, isang guro sa Barangay Aguisan Elementary School, sa kaniyang bahay sa Purok 10, Barangay Aguisan, matapos magtaka ang kaniyang kasambahay bakit hindi pa ito lumalabas sa kaniyang kuwarto.

Sa imbestigasyun ng Himamaylan City PNP, napag-alamang sinira ng mga suspek ang screen ng sliding door ng bahay ni Adorador para sila ay makapasok.

Ayon kay Police Major Romeo Vargas, maaaring nangyari ang panloloob madaling araw ng Miyerkoles, at posibleng nagising ang biktima at nakilala ang mga suspek kaya siya ay pinatay.

Nang pinasok ng pulis ang kwarto ng biktima, nakakalat na ang maraming kagamitan nito, kaya nakatutok sa pagnanakaw ang anggulo ng kanilang imbestigasyon.

Walang kasama ang biktima sa kanyang kuwarto dahil may sari-sariling pamilya na ang kaniyang mga anak.

Inaalam pa ng pamilya kung anong mga pag-aari ng biktima ang nawala.

Ayon kay Vargas, may dalawang suspek na silang minamanmanan at nakatira lang sa parehong lugar.