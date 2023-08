Tulay sa South Cotabato gumuho matapos ang lindol

Watch more News on iWantTFC

Gumuho ang bahagi ng isang tulay sa Barangay Desawo sa bayan ng Tboli sa South Cotabato matapos yumanig ang magnitude 5 na lindol Sabado ng madaling araw.

Hindi madaanan ng 4-wheeled vehicles ang nasirang tulay, pero patuloy ang rehabilitasyon ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office kasama ang Office of the Municipal Engineer para mapabilis ang pagkumpuni ng tulay.

Isang bahay rin sa Barangay Desawo ang nadaganan ng isang puno ng niyog matapos ang lindol.

Nakitaan din ng bitak sa lupa at landslide sa bulubundukin sa ilang lugar sa Tboli.

Ayon sa PHIVOLCS, bukod sa pinsala, inaasahan din ang aftershocks dahil sa lindol na ang epicenter ay naitala sa bayan ng Surallah, South Cotabato.

-- Ulat ni Hernel Tocmo