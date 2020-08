Oarfish, natagpuang patay sa Agusan del Norte

Photo courtesy of Kagawad Bonifacio Guzon

BUTUAN CITY - Isang oarfish ang natagpuang patay sa dalampasigan ng Barangay Caasinan sa Cabadbaran City, Agusan del Norte nitong Linggo ng hapon.

Agad na ipinaalam ng deputized fish warden at kagawad ng barangay na si Bonifacio Guzon ang insidente sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Caraga.

Nasa 12 talampakan ang haba ng oarfish, at may bigat na mula 36 hanggang 48 kilo.

Ayon sa BFAR, stress ang karaniwang ikinakamatay ng oarfish, lalo na kung maistorbo sila sa ilalim ng dagat.

Agad na inilibing ang natagpuang oarfish.