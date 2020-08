Pinsala dulot ng magnitude 6.6 na lindol sa Masbate, halos P24 milyon: DPWH

MAYNILA - Nasa P23.96 milyon ang tinatayang halaga ng naging pinsala sa imprastraktura dulot ng magnitude 6.6 na lindol sa Masbate nitong Martes, ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Batay ito sa naging resulta ng isinagawang assessment ng kagawaran.

Sa report ng DPWH Bureau of Maintenance nitong Miyerkoles, nadadaanan man ang lahat ng national roads at mga tulay sa Masbate, nakitaan ng damage ang ilang bahagi ng Masbate-Cataingan-Placer Road kabilang ang mga tulay ng Gahit, Nipa, Nabangig, Pinangapugan, Impapanan, at Marcella.

May bahagyang sira rin na nakita sa Panganiban Bridge sa bayan ng Nabua.

Nakitaan rin ng sira ang ilang bahagi ng DPWH Masbate 3rd District Engineering Office Building in Balocawe, Dimasalang, Palanas Police Station Building in Poblacion, Palanas; Inocencio Central School Building sa Villa-Inonencio, Placer; Cataingan Public Market and Cataingan Port sa Poblacion, Cataingan; at Dimasalang Port sa Poblacion, bayan ng Dimasalang.

Samantala, naglagay na rin ng mga road warning signs at safety devices ang DPWH sa mga apektadong kalsada at tulay upang magsilbing gabay ng mga motorista.

Watch more in iWant or TFC.tv