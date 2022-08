Sa Sariaya, Quezon na natagpuan ng bangkay ng isang lalaki na dinukot sa Batangas. Photo by Sariaya PNP

MANILA — Natagpuang patay sa gilid ng kalsada sa bayan ng Sariaya, Quezon ang lalaking dinukot sa isang gasolinahan sa Taal, Batangas nitong Martes ng gabi.

Positibong kinilala ng mga kaanak ang bangkay ng biktimang si Eugene Beltran Del Rosario, isang residente ng Lemery, Batangas, matapos siyang matagpuang nakahandusay sa gilid ng Eco-Tourism Road ngayong Huwebes ng umaga.

Ayon sa report ng pulisya ng Sariaya, nakatali ang 2 kamay at nakabalot pa ng packaging tape ang buong ulo ni Del Rosario nang matagpuan ito mga 71 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan siya dinukot.

Sabi naman ng hepe ng pulisya na si Lt. Col. William Angway Jr., may tama ng bala sa ulo at likod ang biktima.

Lumabas din sa kanilang paunang imbestigasyon na hindi sa Sariaya pinatay ang biktima kundi sa ibang lugar at itinapon lamang umano ang bangkay sa naturang bayan.

Huling nakitang buhay si Del Rosario nitong Martes ng gabi sa isang gas station sa bayan ng Taal. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagdukot sa kanya.

Sa kuha ng CCTV, makikita na naglalakad ang biktima patungo sa gasolinahan nang dumating ang 2 AUV at nagsibabaan ang 8 armadong lalaki.

Sapilitan nilang isinakay si Del Rosario sa isa sa mga van habang sumisigaw ito at humihingi ng saklolo.

Ayon sa asawa ng biktima na si Jane Cabello, kakababa lamang ng bus mula Maynila ng kaniyang mister at pauwi na sana sa bahay nila nang dinukot ito.

Patuloy pa ang imbestigasyon at inaalam ang motibo sa krimen at kung sino ang mga dumukot sa biktima.

BUKAS-KOTSE GANG?

Sa isang Facebook live video Huwebes, inihayag nina Taal Mayor Fulgencio "Pong" Mercado at hepe ng Taal PNP na si Maj. Dante Majadas na hindi taga-bayan ng Taal ang biktima.

Lumabas din umano sa imbestigasyon nila na miyembro ng Bukas-Kotse Gang ang biktima, base umano sa pahayag ng asawa at ina nito.

"Itong dinukot na ito ay miyembro ng Bukas-Kotse Gang. Iyon ang ating paglilinaw. So ibig sabihin, may dumukot sa kanya to prevent na magbukas-kotse sa bayan ng Taal o sa karatig-bayan," ani Mercado.

Labis-labis naman ang paghihinagpis ng asawang si Jane sa sinapit ng kanyang mister.

Sa mga Facebook post niya ngayong Huwebes, inamin ng maybahay na hindi na niya alam kung anong gagawin ngayong wala na ang kanyang mister.

"Eugene, love, ang dami nating plano. Bakit? Wala kang iniisip kundi ako at si Lexi. Lagi mo sinasabi hanggang tumanda ka, kami pa rin ang gusto mong kasama... Napakabait mong tao, bakit ikaw pa? Bakit?" aniya,

—Ulat ni Ronilo Dagos

EDITOR'S NOTE:

Sa naunang ulat, sinabing Miyerkoles ng gabi nangyari ang pagdukot. Pagtutuwid lamang na Martes ito naganap.