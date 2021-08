3 patay nang mabangga ng SUV sa Leyte

Wasak ang harapang bahagi ng SUV matapos maaksidente sa Tanauan, Leyte, Agosto 18, 2021. Retrato mula kay Anna Liza Macapanas

Tatlong tao ang namatay nang maaksidente ang isang SUV sa Tanauan, Leyte nitong umaga ng Miyerkoles.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, galing Tolosa at papuntang Palo ang SUV. Pero sumabog ang kaliwang gulong nito sa kalsadang sakop ng Barangay Santo Niño sa Tanauan.

Tumawid sa kabilang linya ng kalsada ang SUV at bumangga sa nakaparadang pedicab at waiting shed kung saan nandoon ang mga biktima.

Patay ang 2 estudyante at 1 senior citizen pagdating sa ospital, habang nasugatan naman ang driver at pasahero ng SUV, at 5 residente.

— Ulat ni Ranulfo Docdocan

