Pagpatay ng mga aso sa Buenavista, Marinduque inireklamo

Inireklamo ng mga Bayan Patroller ang pagpatay sa maraming aso sa Buenavista, Marinduque, na sinasabing hakbang ng lokal na pamahalaan para masolusyonan ang pagdami ng mga galang aso sa bayan.

Nakunan ni Bayan Patroller ang pamamaril ng isang lalaki sa aso ng kaniyang tiyahin sa bakuran mismo ng kanilang bahay sa Barangay Yook noong Hulyo 28.

Makikita sa video ang duguan na aso at maririnig pang humihiyaw hanggang sa mawalan ng malay.

"Bigla pong dumating yung doktor daw po 'yon... may dala po siyang baril. Ang pagkakaintindi po namin, 'yong sa anti-rabies doon po ia-ano sa baril para siyempre hindi nila mahawakan 'yong aso," ani Cruzado sa panayam ng Bayan Mo iPatrol Mo (BMPM).

"Pero nagulat po kami nung nakita po namin na duguan na 'yong aso," dagdag niya.

Sa Barangay Libas naman, nakunan ng isa pang Bayan Patroller ang lalaking nakatayo sa harap ng nangingisay na aso, na kinilala umano bilang provincial veterinarian.

Nakunan din ng retrato ng isa pang Bayan Patroller sa Barangay Malbog ang sasakyan na sinasabing provincial veterinarian pati ang mga nakatambak na bangkay ng mga aso sa tapat ng barangay hall noong Agosto 11.

Ikinuwento ng Bayan Patroller—na tumangging ibigay ang pangalan—may ilang residenteng boluntaryong pinababaril ang kanilang mga aso dahil hindi na nila ito kayang alagaan.

"Kapag pumayag po 'yong may-ari na barilin 'yong aso nila, binabaril niya po agad kahit nasa harapan po noong may-ari," sabi ng Bayan Patroller.

"'Pag may nakita po siyang aso na naglalakad sa kalsada, binabaril niya kahit without consent ng kahit sino po," anang Bayan Patroller.

Kinumpirma ni Buenavista Mayor Nancy Madrigal sa BMPM na kinausap niya ang provincial veterinarian para matugunan ang kanilang problema sa mga asong gala.

"Binigyan niya ang mga barangay ng schedule para nga po... mabakunahan gawa doon sa mga kagat, at 'yong hindi na po maalagaan ng mga may-ari, i-surrender na po," sabi ni Madrigal sa panayam.

"Judgment call na po sa kanila iyon... kung ano po 'yong kanilang gagawin," aniya.

Kinondena naman ng Animal Kingdom Foundation ang pamamaril ng mga aso.

"Ito ay gagawin lamang ng members of the Armed Forces of the Philippines at saka ng PNP (Philippine National Police), sharpshooters," ani Animal Kingdom Foundation program director Heidi Marquez Caguioa.

"The shooting should have been away from public view... sa paningin ng bata, that's violence," aniya.

Sakaling mapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ang isang public official, maaari siyang makulong nang hanggang 3 taon at pagmultahing ng P250,000.

Sinubukan ng BMPM na kunin ang panig ng provincial veterinarian pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag.