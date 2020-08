3 arestado sa umano'y pagbebenta ng mga pekeng luxury bag

MAYNILA - Arestado ang tatlong suspek sa isang entrapment operation sa Fairview, Quezon City nitong Lunes dahil sa pagbebenta umano ng mga pekeng luxury bag.

Isinumbong ng biktimang si "Cecille", ang mga suspek na nagbebenta umano ng pekeng bag sa Facebook Marketplace.

Kwento ng biktima, "100 percent original" ang sinabi ng seller sa bag na binili niya sa halagang P30,000.

LOOK: Three suspects were arrested in an entrapment operation in Fairview, Quezon City for selling fake luxury bags online. @ABSCBNNews pic.twitter.com/d85rUC37Dj