MAYNILA -- Binusisi ni Sen. Chiz Escudero kung bakit mas malaki pa ang inilalaang pondo para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways (DPWH) kumpara sa budget allocation ng Department of Agriculture (DA).

Sabi ni Escudero, batay sa mga datos, ang DA ay mayroon lamang P181 billion na pondo habang ang flood control project ng DPWH ay nasa P255 billion.

“Why is it that the budget for flood control is bigger than that (of the) Agriculture sector as a whole... It's bigger than the budget of the DSWD, it's bigger than the budget of the Department of National Defense," sabi ni Escudero.

Tanong ni Escudero sa Department of Budget and Management (DBM), kung bakit napakalaki ng pondo para sa flood control project ng DPWH gayong isang agricultural country ang Pilipinas at ang Presidente mismo ang nagsisilbing kalihim ng Department of Agriculture.

Sabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, hindi ang DBM ang nagbigay ng “cap” para sa mga flood control projects ng DPWH.

“I guess all of the projects of the national government are all equally important. It's just that we have limited fiscal space and on flood control it's but timely to have a big amount of budget now with what's happening,” ani Pangandaman.

Hindi kumbinsido si Escudero kung bakit ganito kalaki ang inilalaang pondo para sa flood control project na pinapayagan ng DBM lalo’t kakarampot lang din naman aniya sa P255 billion ang nailaan para sa Region 3, na pinakamatinding apektado ng pagbaha nitong mga nakalipas na nagdaang bagyo at habagat.

"Most of the funds are going to the NCR which did not suffer as much as Region 3,” sabi ni Escudero.

Si Sen. Joel Villanueva, sinabing napaniwala sila noon na ang sinasabing “game changer” na 60-kilometer floodway sa Luzon ay masisimulan na sa susunod na taon pero lumalabas na walang pondo para dito sa ilalim ng National Expenditure Program (NEP).

Sabi ni Pangandaman, may feasibility study para sa floodway project ng DPWH na nagkakahalaga ng P115 million.

Ayon kay Pangandaman, hindi rin sa kanya nanggaling ang pangakong masisimulan na ang flood control project sa susunod na taon.

Ayon kay Escudero, nakapagtatakang napakalaki ng pondo sa flood control projects kaysa sa irrigation project para sa mga magsasaka na mayroon lamang alokasyon na P31 billion.

Biro tuloy ni Sen. Sonny Angara, baka mas malaki ang ani sa flood control project kumpara sa sektor ng agrikultura.

“Baka mas malaki yung ani sa flood control Sen. Chiz,” biro ni Angara.

Sabi ni Finance Sec. Benjamin Diokno, maaari namang salaing mabuti ng Kongreso ang panukalang budget ng mga ahensiya ng gobyerno.



