Pagkamatay ni Jemboy Baltazar iimbestigahan rin sa Senado

MAYNILA - Iimbestigahan na rin ng Senado ang pumalpak na operasyon ng Navotas City Police na nagresulta sa pagkakabaril at pagkakapatay ng 17-anyos na si Jemboy Baltazar.

Ayon kay Sen. Raffy Tulfo, magpapatawag siya ng Senate inquiry upang malaman ang puno't dulo ng kaso ng mistaken identity.

"Magpapatawag po ako ng Senate investigation in aid of legislation para malaman 'yung katotohanan kasi nga po, itong mga pulis, walang gustong umamin," aniya.

Gayunman, naniniwala si Tulfo na sa ngayon, maganda ang itinatakbo ng kaso.

"Maganda naman ang development dahil sabi ng chief of police sa ginawang forensic doon sa mga baril, apat na baril daw pinaputok: dalawang 9mm, dalawang armalite. It's just a matter of time na malalaman natin, i-cross match kung kaninong baril iyon, 'yung pinaputok," ayon sa senador.

"Palulutangan ko kung sino ang talagang may kagagawan, sino ang mga nagpaputok ng baril kasi anim sila, lumilitaw so far ngayon parang apat ang nagpaputok," dagdag ng senador.

Tatalakayin din umano sa pagdinig ang tamang mga pagsasanay bago maging ganap na pulis.

"Dapat marunong sila magobserve ng tinatawag na rules of engagement. Marami sa ating mga pulis, kapag nakakita ng suspek, kahit na sumurrender na, kahit na tumatakbo, pinagbabaril o nagwa-warning shot, which is bawal," ani Tulfo.

Naniniwala rin si Tulfo na dapat managot ang buong unit na Navotas Police na nagsagawa ng palpak na operasyon. Sang-ayon din ang senador sa pagsibak sa puwesto kay Navotas City Police Chief Col. Allan Umipig kung makatutulong umano sa isinasagawang imbestigasyon.

"Kung iyan ay para mapakita sating lahat na patas ang ginagawang pag-iimbestiga ng kapulisan, so be it. Although kausap ko lang si chief of police, he's been very cooperative with us, tinatawagan namin siya para kumuha ng impormasyon. Pero kung iyon ang desisyon ng hierarchy, kataas-taasan ng PNP, hindi ako mag-oobject," ayon sa senador.

Hindi na nagpaunlak ng panayam si Umipig ngunit sinabi niya na nakahanda siyang humarap sa isasagawang pagdinig sa Senado.

