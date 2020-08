Catholic schools humingi ng paglilinaw sa DepEd hinggil sa sakop ng school opening

Humihingi ng clarificatory order ang grupo ng mga Catholic schools sa Department of Education hinggil sa bagong schedule ng pagbubukas ng klase sa Oktubre 5.

Sa sulat ni Fr. Elmer Dizon, Presidente ng Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP), na pinost rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) sa kanilang social media account, nagulat aniya ang grupo sa biglaang anunsyo ng DepEd na gagawing October 5 na ang pagbukas ng klase, imbes sa pinaghandaang August 24.

Sa anunsiyo ng DepEd nitong Biyernes, pinagpaliban muna ang pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng naging mas striktong modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at 4 na karatig-probinsiya sa mga paghahanda para sa blended learning sa darating na pasukan.

Nauna nang sinabi ng gobyerno na wala munang physical classes sa mga paaralan habang wala pang bakuna laban sa COVID-19, na patuloy na kumakalat sa bansa.

Ayon kay Fr. Dizon, nakipagpulong pa sila sa DepEd nito lang nakaraang mga araw at walang sinabing may bagong schedule ng pasukan.

Nakapagsumite na rin ang iba't ibang paaralan ng mga required documents gaya ng learning continuity plan, health and safety protocol, at school calendar na nagpapahayag ng kanilang kahandaan

para sa pagbubukas ng klase sa August 24, kaya nagtataka ang mga pribadong paaralan sa bago na namang desisyon ng DepEd.

Nilinaw ni Fr. Dizon, nakikiisa ang mga Catholic school sa pagbibigay prioridad sa safety ng mga estudyante at guro, pero nais lang nila ng mas klarong guidelines at kung ang memorandum ay para lang ba sa public schools. Handa na aniya ang mga Catholic schools sa pagbubukas sa klase ngayong buwan via online class.

Ang CEAP ay may 1,500 member schools at karamihan ay nakararanas ng financial problem dahil sa kumonti ang nag-enroll sa gitna ng krisis, kaya mainam na rin aniya na payagan na sila magsimula ng klase.

