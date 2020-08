2 lalaki tiklo sa pagpatay, pagsunog ng kapwa Chinese sa Pampanga

Kuha ng Angeles City Police Office

PAMPANGA (UPDATE) - Arestado nitong Huwebes ang 2 lalaki matapos umano nilang patayin at sunugin ang kapwa Chinese sa Angeles City.

Kinilala ang mga suspek na sina Zhiejie Huang, 23, at Lulin Yang, 32.

Natagpuan ang sunog na katawan ni Feng Li Fu, 30, sa isang sinunog na SUV sa Barangay Sapangbato nang ireport sa pulisya ang insidente.

Watch more in iWant or TFC.tv

Agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa katabing resort ng pinangyarihan at doon nakita sa CCTV ang mga suspek na paalis sa crime scene.

Natunton ng mga pulis sa kaniyang bahay si Huang kung saan may mga nakitang bakas ng dugo sa lugar.

Kuha ng Angeles City Police Office

Sa panayam sa pulisya sa suspek, inamin nitong sa bahay niya napatay ang biktima.

Magpapapalit umano sana ng yuan si Yang sa biktima nang bigla niya itong barilin sa ulo.

"I don't know why... He just take him, shot his head, shot my friend in the head," ani Huang.

Dinala umano nila ang bangkay sa maliblib na lugar sa Barangay Sapangbato gamit ang SUV at saka sinilaban ang sasakyan.

"If I don't help him, he will kill me," ani Huang.

Sa follow-up operation, inaresto si Yang sa isang mall sa Laguna.

Kinasuhan na ng robbery with homicide at arson ang mga suspek.

Robbery ang isa sa tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaslang. Negosyante umano ang biktima at nagtitinda online ng mga sigarilyo, Chinese food at iba pang produkto. Nagpapalit din umano ito ng pera.