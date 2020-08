'Agapay ng kapitbahay': Tulong bumuhos sa pamilyang nasa isolation sa Rizal

Mga tulong na natanggap ng pamilya ni Sky Gatdula sa kanilang village sa Cainta, Rizal. Larawan mula kay Sky Gatdula

MAYNILA — Bumuhos ang tulong sa pamilya ni Sky Gatdula mula sa kanilang mga kapitbahay sa Cainta, Rizal habang naka-isolate sila nitong buwan na ito.

Kinakailangang sumailalim ni Gatdula, 32, at ng kanyang pamilya at kamag-anak sa 14-day isolation period matapos magpositibo sa coronavirus disease (COVID-19) ang kanyang father-in-law.

Nasa ika-10 araw na sila ngayong araw ng Huwebes sa kanilang isolation, kasama ang katabing bahay ng kanyang kamag-anak.

"August 3 po kami nag-start hindi lumabas. ... Na 'wag lang po lalabas sana para hindi din po mag-create ng takot within the village. ... Mag-mask po if ever may kukuhanin sa labas ... 'Yun lang naman po ang sinabi sa'min nung sa guard. Kami po dito sa loob ng bahay, lahat po dini-disinfect po namin," ani Gatdula sa panayam sa kaniya ng ABS-CBN News ngayong Huwebes.

Kwento ni Gatdula, nakatatanggap sila ng pagkain tulad ng lumpia, barbeque, itlog, pancit, at maja, at may nagpaskil pa ng "praying for the whole family" sa bahay nila sa kabila ng kanilang sitwasyon.

"Pagkain po, nagbibigay sila ng mga niluto nilang food, even 'yung mga paninda nila. May nagbigay po ng isang tray na egg ... 'Yung isa po, nag-o-offer po na bilhan kami ng mga needs namin," aniya.

Ayon kay Gatdula, malaking tulong na nasabi agad ng kanyang sister-in-law sa publiko ang kanilang sitwasyon para maiwasan ang posibleng pagkalat ng coronavirus.

"Siguro, nakatulong din 'yung pag-announce in public ng sister-in-law ko. Nabigyan ng notice yung buong community and 'yung ibang nakasalamuha nila sa work. This is because, concerned din ang buong family na hindi na mag-spread pa ang virus," ani Gatdula.

"Kaya for us, naniniwala kami na maganda ma-inform ang mga tao. Wala namang natakot, but instead mas madaming tao ang nag-reach out."

"Even before pa po ma-affect yung family namin ng [COVID-19], very warm na po sila sa amin eh. So much more po nung na-affect po kami... Masayang masaya po ang buong pamilya. Nata-touch po kami at nakakataba po ng puso," layad niya.

Samantha, ayon kay Gatdula, bumubuti naman ang kalagayan ng kanyang 58-anyos na father-in-law na kasalukuyang naka-home isolation sa kabilang bahay at may sariling kuwarto.

"Getting better naman po siya. Malaki na po in-improve. Home isolation po siya and may support lang po ng oxygen," aniya.

Nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang Rizal, kasabay ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, at Laguna hanggang Agosto 18.

Sa huling tala, nasa 143,749 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kung saan 2,404 ang nasawi at 68,997 ang gumaling na.