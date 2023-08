Nasa P6 bilyon ang utang ng Department of Budget and Management (DBM) sa state universities and colleges (SUCs) at local universities and colleges (LUCs) para sa academic year 2022-2023, sabi ngayong Huwebes ng isang senador.

Ayon kay Sen. Francis "Chiz" Escudero, nagkulang kasi ang budget projection ng DBM nang magtaas ang bilang ng enrollees pagkatapos ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Ang SUCs at LUCs naman, lumagpas sa budget allocation para sa free tertiary education o Universal Access to Quality Tertiary Education Act (UniFAST) nang tumanggap sila nang tumanggap ng mga estudyante.

"Basically, ito, roughly 50 percent of SUCs and LUCs exceeded the budgetary allocation of the number of students covered by Free Tertiary Education [Act], 50 percent followed the budget," ani Escudero sa isang press conference.

"Ipe-penalize ba natin iyong masunurin at hahayaan natin iyong hindi sumunod at babayaran natin na parang wala lang? O tuturuan natin ng kaunting leksyon at aral, na hindi naman puwedeng gawin 'yan dahil hindi sustainable 'yan?" tanong ng senador.

"Hindi pwedeng walang hangganan ang pagpasok ng mga estudyante sa inyong mga eskwelahan dahil lamang mas gusto ninyo na makakuha ng mas malaking alokasyon ng budget mula sa Free Tertiary Education Act," dagdag niya.

Ayon kay Escudero, hindi gaya ng public schools sa basic education, hindi puwedeng tanggap lang nang tanggap ng mga estudyante ang SUCs at LUCs dahil may entrance exam naman ang mga ito.

Inatasan na rin niya ang Commission on Higher Education (CHED) at DBM na pag-aralan kung anong susunod na gagawin sa pagtatapos ngayong taon ng moratorium para sa tuition increase ng SUCs at LUCs, alinsunod sa UniFAST.

"Dahil kung magtaas ng tuition ang mga SUCs at LUCs, magkakanda-gulo-gulo na naman 'yong budget na ia-allocate namin para sa libreng tuition para sa SUCs at LUCs," ani Escudero.

Ayon sa mambabatas, kailangan ng CHED ng dagdag na P4 bilyon para mapondohan ang programang Tertiary Education Subsidy (TES), na nagbibigay ng financial assistance sa mga lugar na walang public universities at colleges.

Para sa taong 2023, hindi tumanggap ng bagong TES applicants ang CHED dahil sa kakulangan sa budget.

FROM THE ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC