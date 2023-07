"Baha ka lang, mananampalataya kami."

Ito ang masayang pagbati ng mga deboto ng Presentation of the Lord Parish sa Barangay Batasan, Macabebe, Pampanga sa kanilang pagsimba ngayong Linggo sa kabila ng sitwasyon ng kanilang simbahan.

Dahil sa walang tigil na ulan, lubog na ang kanilang mga daan, talipapa, paaraalan at simbahan.

Pero hindi nagpatinag ang mga deboto dahil patuloy pa rin ang kanilang pagdalo sa misa sa kabila ng pagbaha at masamang panahon.

Nakababad din sa tubig pati ang kanilang pari.

“Nagsisimba pa rin po kami dahil sa kabila ng dinaranas nating problema meron pa ring dahilan para magpasalamat sa Diyos at ngayong panahon na ito mas kailangan natin ang kanyang tulong,” ayon kay Joed Lacanlale, Parishioner ng Presentation of the Lord Parish.

Lubog din ang mga simbahan sa bayan ng Masantol.

Kinansela man ang misa sa mga kapilya, tuloy pa rin ang misa sa Saint Michael the Archangel Parish kahit binaha.

Sa offertory sinuong ng mga offerer ang baha papunta sa altar.

Sa homily ng pari, sinabi nito sa salitang Kapampangan na may dahilan pa rin para magpasalamat.

“Ing kekatamu ngeni, sample yamu kareng kapanandaman dareng mas dakal a pilipinu a kayabe tamu o asabi tamu na panandaman da at asabi tamu na maswerti ta pa kaysa karela kaya asabi tamu salamat Lord buhay pa ako," ayon kay Rev. Fr. Ignacio De Loyola Carlos.

(Ang sa atin ngayon, sample lang ng nararamdaman ng mas maraming Pilipino na kasama natin kaya masasabi natin na maswerte pa rin tayo sa kanila at masasabi natin na salamat Lord, buhay pa ako.)

At dahil inaasahan pa ang ulan sa mga darating na araw, inaasahan din na tataas pa ang tubig sa mga nasabing lugar.

Sa huling tala ng PDRRMO as of 7am, nasa 196 na barangay mula sa 16 na bayan ang lubog sa baha sa buong Pampanga.

Idineklara na ang state of calamity sa mga bayan ng San Simon at Macabebe dahil sa pinsalang dulot ng baha. Ulat ni Gracie Rutao