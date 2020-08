'Sapul ang mahihirap': Mga grupo nabulabog sa muling paghirit ni Duterte ng death penalty

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Muling nabuhay ang girian ng iba’t-ibang sektor sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes sa kaniyang State of the Nation Address (SONA) na ipasa na ang batas na magbabalik sa parusang kamatayan sa bansa, partikular na sa mga dawit sa kalakaran ng ilegal na droga.

"I reiterate the swift passage of a law reviving death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002," ani Duterte.

Si Senate President Vicente Sotto III na nagtulak ng pagbabalik ng death penalty noon, payag na siya mismo ang magdepensa nito sa debate sa Senado.

"If it’s confined to high-level drug trafficking, we stand a good chance of having it passed... Tayo lang ang walang death penalty pagdating sa drugs. Kaya itong mga drug traffickers at saka itong mga manufacturers, paboritong lugar ang Pilipinas. Dahil dito, pag nahuli sila, makakapag-operate pa sila sa loob eh," paliwanag ni Sotto.

Sabi pa ni Sen. Imee Marcos, isa pa sa mga nagtutulak ng panukala, dapat ay pakinggan muna ang lahat ng panig bago kontrahin ito.

"Pakinggan muna natin lahat ng sides, lahat ng sides, lahat ng bersyon. Kasi 'pag walang debate, hindi natin malalaman kung tama ba o hindi," aniya.

Pero ilang senador din ang tutol sa panukala.

"I am opposed to the reimposition of the death penalty. The suspension of the death penalty was enacted when I was the Senate President. The suspension of the said penalty, for my part, was principally anchored on shortcomings and imperfections in our justice system. Today, those imperfections continue to exist," ani Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Si Sen. Grace Poe naman, naniniwalang ang mga mahihirap pa rin ang masasapul ng death penalty kung ibabalik ito dahil depektibo pa rin ang justice system sa Pilipinas.

"Without the needed reforms in our justice system, the innocent poor with scant resources to wage a decent defense in court will be the ones at risk in any attempt to revive the death penalty in the country," giit ni Poe.

Ang Commission on Human Rights (CHR) din, nabulabog sa muling paghirit ni Duterte sa parusang kamatayan.

"We believe in the need for a comprehensive approach in addressing drug sale and use, as well as all other crimes, anchored on restorative justice instead of merely imposing punishments without regard for human lives and human rights," ani Jacqueline Ann de Guia, tagapagsalita ng komisyon.

Ang Simbahang Katolika naman, tila may pasaring pa sa pamahalaan kung bakit death penalty ang nais unahin kesa sa pagtugon sa pandemya.

"Ano naman kinalaman ng death penalty sa problema ng tao ngayon? Na alam naman natin ang death penalty hindi yan ang solusyon sa kriminalidad. Ang solusyon sa kriminalidad ay disiplinadong pulis. Efficient na pulis na mag-apprehend. At maayos na korte na mag-prosecute kaagad. Kung wala yan, kahit na death penalty hindi yan mapigigil. Hindi yan ang solusyon. Kaya mali na naman ang prayoridad," sabi naman ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo.

Pero ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), niniwalang death penalty ang sagot para matakot ang big time drug traffickers na patuloy pa rin sa pagbebenta ng droga kahit nakakulong na.

"The absence of capital punishment is favorable for drug peddlers who continue their nefarious activities despite being in detention... Tougher penalties will send a clear message and force them to have second thoughts before smuggling and trafficking illegal drugs," ani PDEA director general Wilkins Villanueva.

Rekomendasyon pa ni Villanueva, simulan ang death penalty sa mga mahuhuling nagbebenta ng isang kilong droga pataas para umano mailigtas ang mga susunod na henerasyon mula sa droga.