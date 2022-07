Suspendido hanggang Huwebes, Hulyo 28, ang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno at klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa Abra.

Sa inilabas na advisory ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Gov. Dominic Valera na ginawa ito para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at empleyado ng lokal ng pamahalaan.

Pero tuloy ang pagbibigay ng mga frontline services gaya ng peace and order, rescue, at health and sanitation.

Nasa mga pamunuan naman ng mga pribadong kompanya ang paghihinto ng pasok sa kanilang tanggapan.

