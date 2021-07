Unang kaso ng Delta variant sa Calabarzon, naitala sa Laguna

Kinumpirma ng Department of Health sa Calabarzon na mayroon nang naitalang kaso ng mas nakahahawang Delta variant sa rehiyon.

Sa panayam sa telepono Huwebes ng umaga, sinabi ni DOH Regional Director Eduardo Janairo na dalawang kaso ito at mula sa Calamba City, Laguna.

“Dalawang kaso Calamba, 2 cases sa Calamba, two pa lang so far ang na-identify,” sabi ni Janairo.

Limitado pa ang impormasyong ibinigay, pero sinabi niya na mahigpit na tinututukan ang naitalang unang kaso ng variant.

“Ang aking RESU, 'yung Regional Epidemiology [Surveillance Unit] ay nakikipag-coordinate sa Central Office namin ngayon to get all the information that we need to have para dun sa cases na 'yun,” sabi niya.

Dagdag niya na hindi malayong nagkaroon na ng community transmission at inamin na limitado pa ang kakayahan para malaman agad ang mga bagong variant ng COVID-19.

“Baka may others na already, kasi hindi naman ganung kaganda pa ang identification natin for the variants because we don’t have the capacity yet na full-blown. 'Yang 2 na yan might be an initial iceberg, pagka na-kuwan mo ay hindi lang pala 'yun ang problema mo, mas malaki pa,” sabi niya.

Samantala, nananatiling positibo si Janairo na kaya ng Calabarzon na mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19 sa kabila ng banta ng bagong variant.

“Ang importante, we have identification of cases, kaya we have all already point 25 molecular laboratory, all over the region, tayo ang may pinakamarami na molecular laboratory. Actually, we are also accommodating NCR request for the identification of their swab test and then ang ating mga facilities for public and private ay nag-level up especially nagkakaroon na tayo ng mga tent sa public areas ng public hospital wherein nagdadagdag tayo ng ward beds at nagdadagdag tayo ng ICU,” paliwanag niya.

Nagpaalala pa rin ang DOH sa bawat isa na panatilihin ang pagsunod sa minimum public health standard gaya ng social distancing at pagsuot ng face mask.

- Ulat ni Andrew Bernardo