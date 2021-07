Mga pagpupugay, protesta sa huling SONA ni Duterte kasado na

MAYNILA — Sa Lunes pa ang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte pero handang-handa na ang gobyerno at mga kritiko para sa huli niyang "ulat sa bayan" bago bumaba sa puwesto sa 2022.

Apat na araw bago ang huling SONA, inilunsad ng Kamara ang mahigit 4 minutong tribute video para sa umano'y mga tagumpay ng Duterte administration.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

Universal Access to Quality Tertiary Education Act

United Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UniFAST)

Malasakit Centers

Universal Health Care Act

Temporary closure ng Boracay

Strict enforcement ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002

COVID-19 Vaccination Program Act

Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act

Murang Kuryente Act

Build, Build, Build

Pero hindi bilib ang Makabayan bloc sa mga umano'y achievements ng administrasyon.

"Sa halip na i-regularize 'yung mga contractual tila siya ang gusto maging regular... Pagkatapos maging Pangulo gusto pa niya tumakbo ngayon bilang bise presidente," ani Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite.

"Kalabasa award ang binigay ng ating mga kaguruan dito sa tandem ni Duterte at ni Education Sec. Leonor Briones dahil sa hindi pagtugon sa kahilingan ng mga teachers," ani ACT Teachers Rep. France Castro.

Handa na rin ang mga magra-rally sa SONA.



Mula University Avenue, susubukan nilang magmartsa hanggang St. Peters sa Commonwealth para magkaroon ng maikling programa.



Susunod daw sila sa health protocols kontra COVID-19.

"Umaasa kami na ang PNP ay tutupad sa naging usapan, malinaw po ang naging parameters at susundin namin," ani Sanlakas secretary general Aaron Pedrosa.

Pati art work na gagamitin sa martsa, hinahanda na.

"Nandu'n si Duterte, siya 'yung main na kapit-tuko, ta's may baby na Sara Duterte na maliliit na tuko. Siyempre nandito din 'yung tinatawag namin na alipores niya, sina Harry Roque, (Salvador) Panelo," ani Isis Molintas, artist ng effigy.

Nakalatag na rin ang seguridad ng kamara bagama't walang nakikitang matinding banta.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News