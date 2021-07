2 'fixer' na nag-aalok ng PRC ID arestado sa Maynila

Dalawang fixer ang hinuli ng mga taga-Anti-Red Tape Authority at pulis sa Maynila nitong Hulyo 11, 2021.

Dalawang lalaki ang inaresto nitong umaga ng Lunes sa Maynila dahil sa pag-aalok ng mabilis na paglabas ng mga ID mula sa Professional Regulation Commission (PRC) kapalit ng pera.

Sa tapat mismo ng tanggapan ng PRC sa Morayta, Maynila hinuli ng mga pulis at tauhan ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) ang 2 suspek.

Nangangako umano ang mga suspek sa kanilang mga biktima ng mabilisang pag-release ng PRC ID sa halagang P1,700.

Bago ang operasyon, isang asset ang pinadala ng ARTA para magpanggap na kostumer, kaya natukoy ang gawain ng 2 suspek.

Inaalam pa ng ARTA kung lehitimo ang mga ID kaya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensiya sa PRC.

"May mga nagpapatalon dito ng mga ID e. Icoconfirm natin kung authentic ito. Kasi kung authentic ito kailangan patuloy ang ugnayan natin sa loob," ani ARTA Director General Jeremiah Belgica.

Inaalam din kung may kasabwat pa ang 2 naaresto, na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business Act.

— Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

