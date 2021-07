Mga batang edad 5 pataas puwede nang lumabas pero bawal sa malls

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pagkatapos ng higit isang taon, puwede na muling lumabas ang mga batang 5 taong gulang pataas sa ilang piling outdoor areas.

Base ito sa pinakahuling guidelines ng IATF para sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ areas, maliban na lang sa mga nasa "GCQ with heightened restrictions."



Kinumpirma ng Palasyo na sakop ng bagong protocols ang Metro Manila na nasa ilalim ng "GCQ with some restrictions" hanggang Hulyo 15.

Mga piling lugar lamang



Ayon sa pinakahuling IATF resolution, puwede ang mga bata sa mga sumusunod na lugar:

park

playground

beach

biking at hiking trail

outdoor tourist sites

outdoor non-contact courts at venues

al fresco dining establishments

Pero bawal pa rin ang mga bata sa mga mixed-use, indoor-outdoor buildings at facilities gaya ng mga mall.

Ayon sa IATF, may kapangyarihan ang LGUs na i-adjust ang patakaran depende sa sitwasyon sa kanilang lugar.

Ang Metro Manila Council pagpupulungan pa ang mga bagong protocols.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS