Konstruksiyon ng North-South PNR railway sisimulan na

MAYNILA — Sinamantala ng ilang pasahero ngayong Sabado ang huling umagang biyahe ng PNR mula Calamba, Laguna papuntang Alabang, Muntinlupa, bago ang pansamantalang tigil-operasyon ng ruta simula sa Linggo, Hulyo 2.

Uumpisahan na kasi ng gobyerno ang konstruksiyon ng P873 bilyon na North-South Commuter Railway, na tatakbo mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna.

Inaasahang magiging fully operational ito matapos ang 5 taon o sa 2028.

Pero sa 2026 o matapos ang 3 taon, inaasahan namang matatapos ang initial phase ng proyekto, o ang 8 istasyon mula Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela City.

Ang buong proyekto ay may habang 147 kilometro at may 35 stations.

Pagdudugtungin nito ang mga probinsiya ng Pampanga, Bulacan, at Laguna sa Metro Manila.

Magkakaroon ito ng daily passenger capacity na 800,000 na may 50 train sets.

— may ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

Ilang pasahero ang sinamantala na ang huling umagang biyahe ng PNR mula Calamba, Laguna papuntang Alabang, Muntinlupa, bago ang pansamantalang tigil operasyon ng ruta simula bukas.